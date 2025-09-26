به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،امام جمعه ورزنه در خطبه های نماط جمعه این شهر با اشاره به سخنان راهبردی و هوشمندانه مقام معظم رهبری افزود: این سخنان بسیار راهگشا و نقشه عملی دولت و ملت است .

حجت‌الاسلام شیاسی گفت : مسئولان باید خدمتگزار مردم باشند و همیشه قدر دان مردم همیشه در صحنه باشند .

وی با اشاره به هفته دفاع مقدس هم گفت : باید به یاد شهدا و ایثارگران باشیم و آمادگی دفاعی خودمان را حفظ کنیم .