فرهنگ شهادت طلبی عامل پیروزی در ۸ سال دفاع مقدس بود

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به جان‌فشانی رزمندگان اسلام در جنگ تحمیلی، گفت: اگر می‌خواستیم این جنگ را به سبک ارتش‌های دنیا اداره کنیم، شکست می‌خوردیم، اما فرهنگ شهادت طلبی باعث پیروزی ملت ایران در جنگ ۸ ساله شد.