بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سردار حمید خرمدل در یادواره شهدای اقتدار روستای باغک از توابع شهرستان تنگستان بیان کرد: مردم ایران در هشت سال دفاع مقدس و همچنین در جنگ ۱۲ روزه همواره با ایستادگی و حضور پررنگ خود در صحنه، دشمنان را ناامید کردند.
وی با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه مسئولان نیز خوش درخشیدند، افزود: دشمن با هدف خسته و ناامید کردن مردم با برنامهریزی وارد میدان شد، اما با مقاومت و اتحاد ملت ناکام ماند.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با تاکید بر اینکه دشمنان در این جنگ برای نابودی ایران هرچه در توان داشتند بهکار گرفتند، ادامه داد: باید گنجینههای دفاع مقدس بهویژه برای نسل جوان بازگو شود و بهعنوان میراثی گرانبها در دانشگاهها و میان مردم معرفی گردد.
وی تصریح کرد: اگر میخواستیم جنگ تحمیلی را به سبک ارتشهای دنیا اداره کنیم، شکست میخوردیم چرا که در ارتشهای جهان خبری از دین، خدا و فرهنگ شهادتطلبی نیست، در حالی که این فرهنگ عامل اصلی پیروزی و رویش برای ملت ایران بود.
سردار خرمدل تصریح کرد: اتکا صرف به تجهیزات نظامی بدون توجه به خدا و فرهنگ ایثار و شهادت، نتیجهای جز ناامیدی نخواهد داشت و امروز دشمنان با انسجام کامل در برابر ایران صفآرایی کردند تا اتحاد ملی را هدف قرار دهند.
وی با اشاره به سرنوشت رژیم صهیونیستی، گفت: با اتکال به خداوند و وحدت مردم، این رژیم اشغالگر از بین خواهد رفت و همانطور که ملت ایران در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه سرافراز شد، امروز نیز سربلند خواهد ماند.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر اظهار کرد: مردمی کردن جنگها همواره در دستور کار بوده و این رویکرد همچنان باید ادامه یابد. امروز نیز باید در همه عرصهها قدرت تولید کنیم، همانطور که در دفاع مقدس توانستیم.
وی با تاکید بر اعتماد به جوانان گفت: هر زمان نظام به جوانان نیاز داشته، آنان با حضور موثر خود نقشآفرینی کردهاند و اکنون نیز دولت باید بیش از پیش به آنان اعتماد کند تا مسیر انقلاب با قدرت ادامه یابد.
سردار خرمدل اضافه کرد: انسجام ملی باید استمرار یابد و اجازه ندهیم برخی جریانات و احزاب به وحدت کشور خدشه وارد کنند.
وی با اشاره به سیاستهای آمریکا، اظهار کرد: آمریکا مذاکره را نه برای حل مشکلات بلکه برای تبعیت و سلطه میخواهد و هیچ ارزشی برای بشریت قائل نیست.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر تصریح کرد: هدف دشمنان این است که ما را بمباران کنند، اما توان موشکی نداشته باشیم، در حالی که این خواسته هیچ عقل سلیمی را قانع نمیکند.
وی با تاکید بر ادامه مسیر هستهای ایران گفت: جمهوری اسلامی هیچگاه به دنبال بمب هستهای نبوده و رهبر معظم انقلاب نیز تولید آن را حرام اعلام کردهاند، اما از ظرفیتهای صلحآمیز و کاربردهای علمی و صنعتی انرژی هستهای در مسیر توسعه کشور بهره خواهیم برد.