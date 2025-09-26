پخش زنده
امام جمعه بوکان گفت: دفاع مقدس نه یک واقعه تاریخی بلکه رویداد عظیم فرهنگی و نماد ایستادگی، ایمان و غیرت ملت ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امام جمعه بوکان در خطبههای امروز نمازجمعه این شهر که با حضور گسترده نمازگزاران در مسجد جامع برگزار شد یاد و خاطره شهدا و ایثارگران را گرامی داشت و گفت: دفاع مقدس، نماد ایستادگی، ایمان و غیرت ملت ایران است.
ماموستا ملا عباس احمدی دفاع مقدس را نه یک واقعه تاریخی بلکه فرهنگی برشمرد که جهان را تحت تاثیر خود قرار داد.
وی افزود: در آن دوران، جوانان این مرزوبوم با جانفشانی از خاک، ناموس و ارزشهای اسلامی دفاع کردند و امروز وظیفه ماست که این ارزشها را زنده نگه داریم و به نسلهای آینده منتقل کنیم.
امامجمعه بوکان اظهارداشت: فرهنگ دفاع مقدس یعنی ایثار، مقاومت، توکل به خدا و وحدت ملی. این فرهنگ باید در مدارس، دانشگاهها، رسانهها و خانوادهها تقویت شود تا جامعه در برابر تهدیدات فرهنگی و اقتصادی مقاوم بماند.
وی همچنین از مسئولان فرهنگی خواست تا با تولید محتواهای فاخر، ارزشهای دفاع مقدس را به زبان نسل جوان منتقل کنند.
ملا عباس احمدی تصریح کرد: نسل امروز باید بداند که امنیت و آرامش امروز، حاصل خون شهیدانی است که بیادعا رفتند تا ما بمانیم، نباید اجازه دهیم این ارزشها در هیاهوی روزمرگی فراموش شوند.
وی در بخش دوم خطبههای این هفته نمازجمعه بوکان با اشاره به اهمیت عدالت در جامعه اسلامی، بر ضرورت تلاش مسئولان برای رفع مشکلات مردم و حفظ ارزشهای دفاع مقدس تأکید کرد.
ماموستا ملا عباس احمدی با استناد به آیات قرآن کریم، عدالت را ستون اصلی هر جامعه سالم دانست و گفت: عدالت نهتنها یک اصل دینی بلکه یک نیاز اجتماعی است، جامعهای که در آن عدالت رعایت نشود، دچار فساد، تبعیض و بیاعتمادی خواهد شد. پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) همواره بر اجرای عدالت در همه سطوح تأکید داشت.
امامجمعه بوکان با انتقاد از برخی نابرابریها در توزیع امکانات و فرصتها، خواستار اصلاح رویهها و توجه بیشتر به مناطق محروم شد.
ماموستا احمدی بیان کرد: عدالت فقط در سخن نیست؛ باید در عمل دیده شود، مردم باید احساس کنند که مسئولان با آنان صادقانه رفتار میکنند و دغدغههایشان را میشنوند.
در ادامه خطبهها، احمدی به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم اشاره کرد و گفت: امروز بسیاری از خانوادهها با مشکلات جدی در زمینه تأمین نیازهای اولیه زندگی مواجهاند، گرانی، بیکاری، و کاهش قدرت خرید مردم، زنگ خطرهایی هستند که باید جدی گرفته شوند. مسئولان باید با برنامهریزی دقیق و اقدام عملی، گره از کار مردم باز کنند.
ملاعباس احمدی با تأکید بر اینکه حل مشکلات مردم وظیفه شرعی و قانونی مسئولان است، خاطرنشان کرد: مردم ما صبور و وفادارند، اما این صبر نباید بهانهای برای بیتوجهی شود، هر مسئولی که در جایگاه خدمت قرار گرفته، باید شبوروز در فکر رفع مشکلات مردم باشد. این همان معنای واقعی خدمتگزاری است.
در پایان خطبهها، امامجمعه بوکان با دعا برای سلامتی مقام معظم رهبری و عزت ملت ایران، از مردم خواست تا با حفظ وحدت و همدلی، در مسیر تحقق عدالت و حل مشکلات کشور گام بردارند.
وی تأکید کرد: نماز جمعه، سنگر وحدت و بصیرت است. حضور شما مردم در این سنگر، نشاندهنده پایبندی به ارزشهای اسلامی و انقلابی است .