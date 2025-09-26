به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده سپاه ناحیه آباده گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس، ۱۰ پایگاه مقاومت بسیج حوزه‌های مقاومت این شهرستان از شهر‌های آباده، ایزدخواست، بهمن صغاد، سورمق و دهستان خسروشیرین از بین پایگاه‌های شهرستان آباده در رقابت‌های پایگاه اسوه معرفی شدند.

سرهنگ رجبی افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه ارائه عملکرد یک ساله پایگاه‌ها، انتخاب و معرفی پایگاه مسجد و محله اسلامی برتر به نمایشگاه اسوه استانی، انتقال تجربیات موفق پایگاه‌ها به دیگر بسیجیان به مدت سه روز در مصلی نماز جمعه آباده برای بازدید عموم برپا شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.