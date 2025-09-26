حجت الاسلام محمدی با اشاره به هشت سال دفاع مقدس و پیشرفت‌های موشکی، بر ضرورت انتقال صحیح اقتدار و شجاعت ملت ایران به دشمنان تاکید کرد و مسئولان را به الگوگیری از رزمندگان فراخواند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام سید ناصر محمدی، امام جمعه موقت یزد در خطبه‌های این هفته شهره یزد، ضمن گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس، این دوران را نماد غیرت، ایستادگی و وحدت ملی در برابر دشمنان دانست.

وی تاکید کرد: مسئولان و سیاستمداران کشور باید با الگوگیری از رزمندگان، دشمن را به ترس و وحشت اندازند و واقعیت‌های اقتدار ایران، از جمله هشت سال دفاع مقدس، پیشرفت‌های موشکی و شجاعت‌های ملت را به درستی به دشمن منتقل کنند، نه ضعف و تحقیر را.

حجت الاسلام محمدی در ادامه به روز پنجم مهرماه، سالروز شکست حصر آبادان اشاره کرد و آن را درسی بزرگ برای ملت ایران دانست. وی یادآور شد که با وجود مخالفت‌های بنی‌صدر، رزمندگان اسلام با فرمان امام خمینی (ره) توانستند حصر آبادان را شکسته و اولین پیروزی مهم را رقم بزنند.

امام جمعه موقت یزد در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت حیاتی تعلیم و تربیت به عنوان هدف اصلی خلقت بشر تأکید و با اشاره به آیه شریفه "یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ"، پیامبر اسلام (ص) را الگوی تزکیه و تعلیم معرفی کرد.

حجت الاسلام محمدی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان والدین و مدرسه تأکید کرد و از والدین خواست تا به وظایف خود در قبال تعلیم و تربیت فرزندانشان اهتمام ورزند.

امام جمعه موقت یزد با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام (ص) در مورد فرزندان آخرالزمان که والدینشان به دین آنها توجهی ندارند، خواستار توجه به هویت دینی بچه‌ها شد.

حجت الاسلام محمدی در خصوص مذاکرات جدید ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از پذیرش تعلیق و بازرسی ایران در مقابل بازگشت مکانیسم ماشه توسط غرب انتقاد کرد و بدعهدی آمریکا و اروپا را مورد اشاره قرار داد. وی تأکید کرد که مسئولین باید با نگاهی مبتنی بر سوء‌نیت به این مذاکرات و طرف‌های مقابل بنگرند.