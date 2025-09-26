به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر اساس اعلام اداره حج و زیارت مازندران قرار است امسال ۲۵۰۰ زایرمازندرانی با ۱۹ کاروان راهی سرزمین وحی شوند



مدیرکل فرودگاه‌های استان مازندران گفت: نخستین پرواز حج عمره ۱۴۰۴ مازندران، ساعت ۱۲:۳۰ امروز جمعه ۴ مهرماه از فرودگاه شهدای ساری به جده انجام شد.



اکبر حسنی افزود: این پرواز‌ها توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در مسیر‌های مدینه و جده به‌صورت برنامه‌ای انجام می‌شود.