پخش زنده
امروز: -
نخستین گروه زائران مازندرانی عمره مفرده از فرودگاه بین المللی شهدای ساری به مقصد جده انجام شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر اساس اعلام اداره حج و زیارت مازندران قرار است امسال ۲۵۰۰ زایرمازندرانی با ۱۹ کاروان راهی سرزمین وحی شوند
مدیرکل فرودگاههای استان مازندران گفت: نخستین پرواز حج عمره ۱۴۰۴ مازندران، ساعت ۱۲:۳۰ امروز جمعه ۴ مهرماه از فرودگاه شهدای ساری به جده انجام شد.
اکبر حسنی افزود: این پروازها توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در مسیرهای مدینه و جده بهصورت برنامهای انجام میشود.