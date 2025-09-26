با حضور نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی پروژه دفع آب‌های سطحی، شیب بندی و تکمیل زیرسازی معابر روستای عوافی بخش غیزانیه اهواز، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی با ادای احترام به مقام شامخ شهدا و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون را از پیشگامان توسعه زیرساخت‌های عمرانی، آموزشی و فرهنگی در مناطق همجوار به ویژه بخش روستایی معرفی و بر تداوم ارایه خدمات در راستای ارتقاء سطح رفاه مردم تاکید کرد.

وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به فصل بارندگی، اجرای پروژه مذکور می‌تواند نقش مهمی را در تسهیل تردد مردم منطقه ایفا کند.

در ادامه بخشدار غیزانیه و تنی چند از روستاییان به بیان مسایل منطقه پرداختند و راهکار‌هایی را جهت پیگیری به یوسفی ارائه دادند.

آئین کلنگ زنی پروژه دفع آب‌های سطحی، شیب بندی و تکمیل زیرسازی معابر روستای عوده بخش غیزانیه اهواز نیز پنج شنبه ۱۳ شهریور با حضور مجتبی یوسفی نماینده مردم شریف اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران اجرایی محلی و مسئولین شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون برگزار شد.