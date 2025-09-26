پخش زنده
امروز: -
روز سرباز یادآور مسئولیت مشترک همه ایرانیان در پاسداری از امنیت، عزت و آینده کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کارشناسان معتقدند سرباز تنها کسی نیست که در پادگانها خدمت میکند، بلکه معلمی که آیندهسازان را پرورش میدهد، پرستاری که شبانهروز بر بالین بیماران است و کارگری که چرخ اقتصاد را به حرکت درمیآورد نیز سربازان این سرزمین به شمار میآیند.
هر شهروندی که برای اعتلای ایران تلاش میکند، پاسدار پرچم سهرنگ کشور است، پرچمی که به برکت خون شهیدان برافراشته مانده و با همت فرزندان وطن پابرجا خواهد ماند.
چهارم مهر روز سرباز است، روزی که در هفته دفاع مقدس برای توجه به رشادتهای سربازان نظام وظیفه نامگذاری شده است.