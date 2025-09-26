به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت‌الاسلام و المسلمین کبیری، امام جمعه باروق، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بر ضرورت حفاظت از بیت‌المال تأکید کرد و گفت: اموال عمومی متعلق به همه مردم است و هیچ‌کس حق استفاده شخصی از آن را ندارد.

امام جمعه باروق در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با بیان اینکه «حفاظت از بیت‌المال یکی از مظاهر اصلی تقواست» اظهار داشت: مسئولان باید امانت‌دار اموال عمومی باشند، چرا که بیت‌المال به همه مردم تعلق دارد و استفاده شخصی از آن خیانت محسوب می‌شود.

وی با اشاره به سیره امیرالمؤمنین علی (ع) گفت: حضرت علی (ع) در برخورد با بیت‌المال نهایت حساسیت را داشتند و حتی اجازه ندادند برادرشان عقیل از اموال عمومی بهره‌مند شود، در حالی‌که از مال شخصی خود به او کمک می‌کردند.

حجت‌الاسلام کبیری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برجام وبرخی ادعا‌های مسئولان وقت اشاره کرد و افزود: در آن زمان گفته می‌شد مکانیزم ماشه در برجام وجود ندارد، اما امروز خلاف آن آشکار شده است. اگر چنین است، مسئولانی که در قبال امضای برجام سکه‌هایی از بیت‌المال دریافت کردند باید آن را بازگردانند.

حجت‌الاسلام کبیری همچنین به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: حفظ انسجام ملی یک ضرورت است و هر کس به آن ضربه بزند، در زمین دشمن بازی کرده است.

وی با تأکید بر اهمیت غنی‌سازی اورانیوم افزود: غنی‌سازی یکی از ارکان پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف است و باید با تکیه بر دانشمندان داخلی حفظ شود.

امام جمعه باروق مذاکره با آمریکا را بی‌فایده خواند و گفت: در شرایطی که کشور روزانه زیر تهدید قرار دارد، مذاکره تنها به معنای عقب‌نشینی و واگذاری توانمندی‌هاست. این درخواست‌ها مذاکره نیست، بلکه تحمیل خواسته‌های دشمن است.

وی در ادامه با گرامیداشت سالروز شهادت سید حسن نصرالله خاطرنشان کرد: اگرچه شهادت ایشان ضایعه بزرگی بود، اما از خون او سید حسن‌های دیگری برخواهند خاست و مسیر مقاومت ادامه خواهد داشت.

امام جمعه باروق گردشگری را از مهم‌ترین ظرفیت‌های این منطقه دانست و خواستار جلوگیری از صدور مجوز‌های غیرکارشناسی برای معادن شد و تصریح کرد: برخی معادن با بهره‌برداری نادرست موجب تخریب طبیعت و خسارت‌های جدی می‌شوند و ظرفیت‌های گردشگری منطقه را از بین میبرند.