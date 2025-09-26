به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی چوگان ایران که با شکست پاکستان موفق به حضور در میان شش تیم برتر دنیا شده بود، به علت صادر نشدن دریافت کامل روادید از حضور در مسابقات جام جهانی این رشته در آمریکا بازماند.

اصغر ناظری رئیس فدراسیون چوگان درباره اعزام نشدن ملی‌پوشان به مسابقات جام جهانی اظهار داشت: متأسفانه به صادر نشدن کامل روادید برای تیم ملی چوگان ایران، امکان حضور در رقابت‌های نهایی جام جهانی در آمریکا را نداریم. از زحمات کمیته بین‌الملل فدراسیون چوگان و سیامک ایلخانی‌زاده در کسب سهمیه حضور در رقابت‌های جام جهانی چمن تشکر می کنم.