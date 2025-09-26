به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، معاون وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از ساخت سیلوی ۱۰۰ هزارتنی گرمسار به روند اجرای مناسب و به موقع پرداخت مطالبات گندمکاران اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۹۵ درصد از مطالبات کشاورزان پرداخت شده و تامین اعتبار برای پرداخت باقی آن نیزتا پایان هفته برنامه ریزی و انجام می‌شود.

راد با بیان تامین نیاز داخلی و ذخایر راهبردی گندم کشورتا پایان سال افزود: تاکنون هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری وبرای ذخایر راهبردی نیز تدابیر لازم اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی عضو شورای قیمت‌گذاری خرید تضمینی گندم نیست گفت: این شورا با حضور نمایندگان بخش دولتی و خصوصی در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند.