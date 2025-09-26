امام جمعه موقت اهواز گفت: اگر ایران در غنی‌سازی هسته‌ای به اهداف خود دست یابد، به الگویی برای دیگر کشورهای محروم از این حق تبدیل خواهد شد و دیگر هیچ کشوری زیر سلطه آمریکا باقی نخواهد ماند؛ از این رو باید با تمام وجود از غنی‌سازی هسته‌ای کشور دفاع کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، آیت‌الله محسن حیدری در خطبه‌های عبادی‌سیاسی این هفته نماز جمعه اهواز در مصلی مهدیه امام خمینی(ره) با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در هفته جاری اظهار کرد: سخنان رهبر معظم انقلاب پیرامون سه محور اساسی اتحاد و انسجام، غنی‌سازی هسته‌ای و مذاکره بود.

وی بیان کرد: در جنگ تحمیلی دوم، اتحاد موجب پیروزی ملت ایران شد، عنصری که همچنان ادامه دارد و تنها یک حس موقتی نبود.

امام جمعه موقت اهواز با اشاره به مساله غنی‌سازی هسته‌ای گفت: دشمن مکانیسم ماشه را با این ادعا که ایران قصد ساخت بمب اتمی دارد مطرح می‌کند، در حالی که این حرف چیزی جز بلوف و دروغ نیست و مقام معظم رهبری فتوا داده‌اند که ساخت و استفاده از بمب اتمی حرام است.

وی به سخنرانی رییس‌جمهور در سازمان ملل نیز اشاره کرد و افزود: از سخنرانی شجاعانه و حکیمانه رییس‌جمهور تشکر می‌کنیم، چراکه خط و ربط مقام معظم رهبری را به کرسی نشاندند و صدای اصیل ایران بودند.

آیت‌الله حیدری ادامه داد: این مساله که ایران بمب اتمی ندارد کاملا روشن است و موضوع غنی‌سازی هسته‌ای به منافع مردم و نان و آب ملت ارتباط دارد.

وی با اشاره به مزایا و کاربردهای انرژی هسته‌ای در رفع ناترازی انرژی، شیرین‌سازی آب دریا، افزایش تولیدات کشاورزی و درمان بیماری‌های صعب‌العلاج گفت: انرژی هسته‌ای برای مردم همچون آب و هوا ضروری است و آنان با جان و دل می‌دانند که انرژی هسته‌ای حق مسلم‌شان است.

امام جمعه موقت اهواز با اشاره به بهانه‌های واهی دشمن برای جلوگیری از غنی‌سازی در ایران ادامه داد: دشمن می‌داند ایران بمب نمی‌سازد اما افراد ملعونی مانند ترامپ از استقلال ایران می‌ترسند و برای همین خواستار صفر شدن غنی‌سازی هستند.

وی افزود: دشمن از این موضوع هراس دارد که کشورهای دیگر روی پای خود بایستند و به آمریکا نیاز نداشته باشند؛ در حال حاضر بیش از ۲۰۰ کشور از غنی‌سازی محروم هستند.

وی با اشاره به محور مذاکره در سخنان اخیر مقام معظم رهبری گفت: بنابر فرمایشات رهبر انقلاب، مذاکره با آمریکا جز خسارت محض هیچ نفعی ندارد و تجربه نیز پشتوانه این حقیقت است.

امام جمعه موقت اهواز افزود: ایران در برجام با آمریکا مذاکره کرد که نتیجه آن را دیدیم و برجام پاره شد؛ در مذاکره دوم نیز، در حالی که ما مشغول مذاکره بودیم، به اسرائیل دستور حمله به ایران داده شد.

وی به سرنوشت کشورهایی همچون لیبی اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از کشورهایی دانست که با آمریکا وارد مذاکره شدند.

حیدری در ادامه سخنان خود با اشاره به آیه ۳۹ سوره حج گفت: هر ملتی که مورد ظلم و ستم قرار گیرد، اگر شرایط لازم همچون رهبری مناسب، وحدت و انسجام را داشته باشد، پیروزی‌اش قطعی است.

وی افزود: کسی که در برابر ظلم ایستادگی کند، نصرت او قطعی است؛ این مساله قاعده‌ای از سنت‌های الهی است که از ابتدا حاکم بوده و تا قیامت نیز برقرار خواهد بود.

امام جمعه موقت اهواز ادامه داد: قرآن درباره سنت‌های الهی می‌فرماید این سنت‌ها تغییرپذیر و قابل تبدیل نیستند، بلکه همواره ثابت باقی می‌مانند.

وی بیان کرد: ملتی که متحد و منسجم باشد شکست نمی‌خورد و پیروز است، اما ملتی که دچار تفرقه شود شکست خواهد خورد.

حیدری به هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در جنگ تحمیلی، سپاه پاسداران نوپا بود و ارتش از هم پاشیده، اما ملت متحد به ندای امام خمینی(ره) لبیک گفتند و به رغم میل مستکبران جهان پیروز شدند.

وی گفت: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز مصداق دیگری از تحقق سنت الهی است؛ چراکه با وجود تلاش دشمن برای براندازی، پس از ۱۲ روز تسلیم شد و ایران با واسطه آتش‌بس را پذیرفت.

امام جمعه موقت اهواز خاطرنشان کرد: حزب‌الله لبنان نیز مصداق دیگری از این سنت الهی است که با وجود جنایت‌های اسرائیل، در سال ۲۰۰۰ اسرائیل را از جنوب لبنان بیرون راند و در جنگ ۳۳ روزه به رهبری سید حسن نصرالله ایستاد و بینی اسرائیل را به خاک مالید.

وی به شهادت سید حسن نصرالله در پنجم مهرماه اشاره کرد و گفت: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، شهادت سید حسن نصرالله هرچند فاجعه است اما راه او ادامه دارد؛ چراکه سید حسن فقط یک شخص نبود، بلکه یک راه و مکتب بود و مسیری که او پایه‌گذاری کرد به برکت خونش استحکام بیشتری خواهد یافت.

حیدری تاکید کرد: همان‌طور که شهید حاج قاسم سلیمانی برای دشمن خطرناک‌تر از سردار سلیمانی بود، شهید حسن نصرالله نیز برای استکبار از حسن نصرالله زنده خطرناک‌تر است.

وی در ادامه به مطالبات مردم خوزستان اشاره کرد و گفت: تکمیل طرح ۵۵۰ هزار هکتاری کشاورزی مقام معظم رهبری یکی از این مطالبات است و ما از دولت می‌خواهیم هرچه سریع‌تر این طرح را اجرا کند.

امام جمعه موقت اهواز به سهم ۲۰ درصدی دولت از نیشکر نیز اشاره و بیان کرد: این سهم حدود ۴۰ همت است و از سوی مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شده و باید به خوزستان اختصاص یابد، اما با وجود تصویب مجلس، این اعتبار در جای دیگری هزینه شد؛ ما از دولت و رییس‌جمهور می‌خواهیم این حق را به خوزستان بازگردانند.

وی به مساله انتقال آب از خوزستان نیز اشاره کرد و گفت: اخیرا وزارت نیرو طرحی جدید به نام "ماندگان" برای انتقال آب از کارون به اصفهان در دست دارد که مطالبه مردم جلوگیری از اجرای آن است.

حیدری با قدردانی از اقدامات استاندار خوزستان برای جلوگیری از انتقال آب گفت: مردم خوزستان اجازه نمی‌دهند و راضی نیستند حتی یک قطره آب از این استان به جای دیگری منتقل شود.