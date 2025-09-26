پخش زنده
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، از حمایت برای تامین مالی ۱۹۵ طرح گردشگری شامل ۶۴ هتل، ۷۳ مجتمع گردشگری و ۳۵ اقامتگاه بومگردی و سنتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، در همایش بینالمللی «ظرفیتهای سرمایهگذاری در کشورهای عضو اکو: فرصتها و چشمانداز» که در قزاقستان برگزار شد، علیاصغر شالبافیان به تشریح آخرین دستاوردها و برنامههای سرمایهگذاری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی پرداخت.
رییس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی با تاکید بر اهمیت سرمایهگذاری هدفمند در این بخش گفت: میزان طرح های معرفیشده از محل صندوق توسعه ملی ۸۴ طرح و از منابع بازگشتی سنواتی ۱۴۳ طرح بوده است و جمعاً ۲۲۷ طرح در فرایند تامین مالی قرار دارند که ۱۹۵ طرح به بخش گردشگری تعلق دارد و باقی پروژهها مربوط به سایر بخشهاست.
شالبافیان همچنین عملکرد یک سال اخیر دولت در توسعه زیرساختهای گردشگری را تشریح کرد و افزود: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، ۸۶۰ پروژه گردشگری با سرمایهگذاری بالغ بر ۴۴.۴ همت، افتتاح و یا در آستانه افتتاح قرار گرفتهاند که زمینه اشتغال حدود ۱۰ هزار نفر را فراهم کرده است.
وی با تاکید بر اهمیت حمایت از سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی تصریح کرد: سرمایهگذاری استراتژیک در زیرساختها و پروژههای گردشگری نه تنها رشد اقتصادی را تسریع میکند، بلکه جایگاه بینالمللی ایران در حوزه گردشگری را ارتقا داده و فرصتهای شغلی پایدار و مولد ایجاد میکند.