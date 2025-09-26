بزرگترین نیروگاه خورشیدی چهارمحال و بختیاری در بروجن به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، برای طراحی و ساخت این نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی ۱۸۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی هزینه شده است.

این نیروگاه دوازدهمین نیروگاه خورشیدی چهارمحال و بختیاری به شمار می‌رود و با بهره‌برداری از آن ظرفیت تولید برق در چهارمحال و بختیاری به ۱۳.۶۸ مگاوات می‌رسد.

با برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی ۱۲ نیروگاه خورشیدی دیگر در چهارمحال و بختیاری تا پایان امسال ظرفیت تولید برق به ۵۶ مگاوات یعنی انرژی مورد نیاز ۱۰ استان در اوج مصرف را تامین خواهد کرد.

۳۰ درصد تجهیزات و امکانات نیروگاه خورشیدی تولید داخل است.

با بهره برداری از این نیروگاه خورشیدی سالانه از مصرف ۳/۲ میلیون متر مکعب گاز طبیعی جلوگیری می‌شود و هشت و نیم میلیون متر مکعب دی اکسید کربن کمتر به به محیط زیست وارد می‌شود.