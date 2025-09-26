به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این مراسم به دور از تجملات و هزینه‌های سنگین، در محیطی ساده اما صمیمی برگزار شد.

این زوج جوان با حضور خانواده و مهمانان، پیوند زندگی خود را در فضایی متفاوت جشن گرفتند.

خطبه‌ عقد که در استودیو جاری شد، همراه با دعای خیر و صلوات مهمانان، حال‌وهوایی معنوی به این مراسم بخشید.

برگزارکنندگان تأکید کردند این جشن کوچک نشان داد که آغاز زندگی مشترک به مکان و زرق‌وبرق وابسته نیست و مهم‌ترین سرمایه، عشق، تعهد و سادگی است.