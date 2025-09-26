به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ طرح سلامت اجتماعی محل محور (سلام) با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور در مدرسه خاکباز اراک افتتاح شد.

بهبود کیفیت زندگی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت تعاملات اجتماعی از اهداف اجرای این طرح است.

مدیرکل بهزیستی استان گفت: این طرح در راستای ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و آموزشی در تمامی محله‌های استان اجرا می‌شود.

محمدعلی اله دادی افزود: طرح سلامت اجتماعی محل محور (سلام) در راستای به کارگیری تمامی توانمندی‌ها و امکانات محله و با حضور خود اهالی محل برای ارائه خدمات است.

او گفت: در این طرح تمامی تصمیماتی که در محله گرفته می‌شود با تسهیل گری مددکاران، روانشناسان و با مشارکت اجتماعی اهالی محل اعم از کسبه، فرهنگیان، مراکز اجتماعی، فرهنگی و مراکز آموزشی به اجرا در خواهد آمد.

مدیرکل بهزیستی استان گفت: با تدبیری که صورت گرفته مدارس در ساعات بعد از ظهر به پایگاه سلامت اجتماعی تبدیل می‌شود که این طرح در مدرسه دخترانه خاکباز اراک شیفت دوم مدرسه که خالی می‌باشد، به این طرح اختصاص داده شد.

اله دادی افزود: سالمندان، نوجوانان، کودکان و بانوان در اجرای این طرح مشارکت دارند.