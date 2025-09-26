مسابقات مینی فوتسال شهرستان کهک، جام شهدای روستای کرمجگان با معرفی تیم‌های برتر به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،‌ همزمان با هفته دفاع مقدس، رقابت‌های مینی فوتسال شهرستان کهک، جام شهدای روستای کرمجگان با معرفی برترین‌ها پایان یافت.

در رده سنی نوجوانان، ۱۲ تیم با یکدیگر رقابت کردند و در دیدار فینال تیم شیاطین سرخ از سد تیم نفت کرمجگان گذشت و به عنوان قهرمانی دست یافت.

در رده بزرگسالان هم که ۸ تیم حضور داشتند، تیم خلیج فارس و شاهین به فینال راه یافتند که تلاش دو تیم در وقت‌های قانونی با تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید و در ضربات پنالتی تیم خلیج فارس ۴ - ۳ به پیروزی رسید و جام قهرمانی را بالای سر برد.