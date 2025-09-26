پخش زنده
تیم کشتی ساحلی نوجوانان ایران با کسب ۲ نشان طلا، یک نقره و ۲ برنز قهرمان رقابتهای جهانی یونان شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای کشتی ساحلی نوجوانان قهرمانی جهان پنجشنبه ۳ مهرماه در شهر کاترینی یونان برگزار شد و در پایان این مسابقات تیم ایران با اقتدار به عنوان قهرمانی دست یافت.
اسامی نفرات مدال آور و رده بندی تیمی این مسابقات به شرح زیر است:
۶۰ کیلوگرم: علی اصغر کپج (برنز)
۷۰ کیلوگرم: یوسف حسین پوران (طلا) – ایلیار وقاری (نقره)
۸۰ کیلوگرم: ابوالفضل سعادتی (برنز)
۹۰ کیلوگرم: محمدمهدی فتوحی (طلا)
رده بندی تیمی: ۱- ایران ۸۰ امتیاز ۲- گرجستان ۷۵ امتیاز ۳- آذربایجان ۶۲ امتیاز ۴- اوکراین ۴۷ امتیاز ۵- یونان ۳۰ امتیاز
با توجه به اینکه رشته کشتی ساحلی المپیکی شده است، فدراسیون کشتی برنامه ویژهای برای رشد و ارتقاء این رشته به ویژه در ردهی سنی پایه دار و حمایتهای گستردهای از رشته کشتی ساحلی بعمل آورده است.