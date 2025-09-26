امام جمعه میاندوآب گفت: باید در همه ابعاد «قوی شویم» و در همه حوزه‌های مختلف اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی قوی شده و دشمن را مأیوس کنیم .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت‌الاسلام حمید حسن‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میاندوآب با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در بیاناتشان خطوط قرمز مسئولان و تمام امت را بیان کردند.

امام جمعه میاندوآب با بیان اینکه آن چه مدنظر آمریکا است مذاکره نیست؛ بلکه تحمیل است، افزود: مذاکره‌ای که نتیجه آن پیشاپیش توسط آمریکا تعیین شده دیگر مذاکره نیست؛ بلکه تحمیل تلقی می‌شود و هرگز انسان های باشرف زیر بار آن نمی‌روند.

وی با اشاره به تجربه ۱۰ ساله برجام به همگان نشان داد که آمریکا غیر قابل اعتماد است و به تعهدات و وعده‌های خود پایبند نیست، گفت: باید در مقابل چنین دشمنی هوشیار بود و با آگاهی به پیش رفت.

حسن‌زاده با طرح این سؤال که مگر در حین مذاکره مورد هجوم دشمن واقع نشدیم؟ تصریح کرد: اکنون هم اگر به سخنان آنها توجه کنید غیر از تهدید و تهمت چیزی نیست و این سگ هار نه تنها ایران بلکه تمام کشور‌های دنیا را تهدید می‌کند و بدتر آنکه برخی کشور‌ها اهانت‌های آنها را هم می‌شنوند و تسلیم شده‌اند؛ ولی انسان با عزت و غیرت تسلیم چنین فردی نمی‌شود.

امام جمعه میاندوآب اظهار کرد: ما برای اینکه به غنی‌سازی ۶۰ درصد و موشک‌های دوربرد دست یابیم؛ هزاران شهید داده‌ایم و اکنون چگونه می‌توان از دستاورد‌های خود عقب‌نشینی کنیم؟

وی گفت: غنی‌سازی سرمایه‌ای است که در حوزه‌های مختلف اعم از کشاورزی، پزشکی، انرژی و پژوهش کاربرد‌های مختلف و زیربنایی داشته و قدرت موشکی نیز بازدارندگی ایجاد کرده است.

حسن‌زاده پذیرش مذاکره تحمیلی را نشانه ضعف و تسلیم پذیری عنوان کرد و افزود: هر مسئولی در مقابل دشمن عقب‌نشینی کند؛ در واقع ایران را تضعیف کرده و بر خلاف بیانات رهبر معظم انقلاب عمل می‌کند و هرکس در این راستا قدم بردار قطعاً مردم در مقابل او خواهند ایستاد.

امام جمعه میاندوآب با تأکید بر اینکه باید «قوی شویم»، تصریح کرد: باید در همه ابعاد «قوی شویم» و در همه حوزه‌های مختلف اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی قوی شده و دشمن را مأیوس کنیم.

وی با اشاره به اینکه امروز متأسفانه قانون جنگل در دنیا و سازمان ملل حاکم است، اظهار کرد: اگر قانون جنگل در دنیا حاکم نبود مگر رئیس‌جمهور آمریکا می‌توانست قلدری کند و یا سازمان ملل تاکنون چند جنگ را به صلح کشانده غیر از آنکه همیشه آتش آن را شعله‌ور کرده است.

حسن‌زاده هم چنین به سخنرانی رئیس‌جمهور در صحن سازمان ملل اشاره و از مواضع وی و اقدامات وزارت اطلاعات تقدیر و تشکر کرد.