نماینده ولیفقیه در لرستان و امام جمعه خرمآباد گفت: انسجام و وحدت ملی دشمنشکن است که باید همچنان ادامه داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی در خطبههای نماز جمعه این هفته خرم آباد در مصلی الغدیر به بیانات رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: ملت ایران همواره با اتحاد و همدلی باعث ناامیدی دشمنان بودهاند که این یکپارچگی و انسجام ملی باید همچنان استمرار داشته باشد.
وی، مذاکره با آمریکا را زیان بار دانست و افزود: خلف وعده و تهدید نظامی این کشور در کنار گفتوگو راه به جایی نمیبرد و برای ایران تجربهای پرضرر بوده است.
نماینده ولی فقیه در لرستان، تسلیم در برابر آمریکا را بازگشت به شرایط رژیم پهلوی عنوان کرد که نتیجهای جز وابستگی و فشار به ملت ایران نداشت.
حجتالاسلام والمسلمین شاهرخی در بخش دیگری از سخنانش، سفر رئیسجمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل را به عنوان بستری برای بازتاب هر چه بیشتر جنایتهای رژیم صهیونیستی دانست و تصریح کرد: مواضع جمهوری اسلامی در این سفر به خوبی تبیین شد و رسانههای بینالمللی مهم نیز آن را منعکس کردند.
وی در ادامه از سفر اخیر وزیر نیرو به لرستان قدردانی کرد و آن را نتیجه پیگیریهای مستمر استاندار و نمایندگان مجلس استان دانست.
امام جمعه خرم آباد به افتتاح ۱۲ طرح آب و برق با اعتبار ۸ هزار میلیارد تومان در سفر وزیر نیرو به استان اشاره کرد و گفت: افتتاح سد «تاج امیر» در شهرستان دلفان با اعتبار هزار میلیارد تومان، افتتاح واحد سوم نیروگاه گاز سیکل ترکیبی با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات و سرمایهگذاری حدود ۶۰ میلیون یورویی و نیز آبرسانی به ۱۳۰ روستا با اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومان توسط قرارگاه امام حسن مجتبی نیز از جمله این طرحها است.
حجتالاسلام والمسلمین شاهرخی در ادامه خطبه ها تأکید کرد: دستاوردها و تلاشها باید برای مردم بازگو شود و همزمان ضعفها و کاستیها نیز پیگیری و رفع شوند.
وی به تقابل دو جبهه در جهان امروز اشاره کرد و افزود: یک جبهه، پرچمدار ترویج بیعفتی، هرزگی و بیحیایی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی سردمدار آن هستند و دیگری مبلغ فضیلتها، ارزشها و حقوق واقعی زنان و دختران است.
نماینده ولی فقیه در لرستان، تعامل فرهنگی و فعالیتهای هنری و تبلیغی سازنده را از جمله راههای مقابله با پدیده بدپوششی در جامعه عنوان کرد و خطاب به جوانان گفت: ترویج بیعفتی توسط سردمداران سلطهگر آیندهای ندارد.
حجتالاسلام والمسلمین شاهرخی همچنین به ظرفیت حلقههای تربیتی صالحین، کانونهای فرهنگی، هنری، قرآنی و بسیج دانشآموزی اشاره کرد و افزود: این سرمایههای عظیم استان باید حفظ و حمایت شوند.
میلاد امام حسن عسکری (ع) و سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در ششم مهرماه از دیگر موضوعاتی بود که امام جمعه خرم آباد به آنها پرداخت.
کارشناسان ادارات و دستگاههای اجرایی استان، بسیج جامعه پزشکی مرکز بهداشت خرم آباد و کارشناسان پلیس نیز با برپایی میز خدمت در مصلی الغدیر پاسخگوی مسائل و مشکلات مردم بودند.