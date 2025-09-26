

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال کمتر از ۱۷ سال ایران که شب گذشته موفق شد با شکست کره‌جنوبی در فینال نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا پس از ۱۹ سال هندبال ایران را به قله آسیا برساند، صبح امروز با استقبال علیرضا پاکدل رییس فدراسیون هندبال، مهدی گودرزی عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، افسانه دهقانی نایب رییس، علی‌اکبر خوشنویس زارچ دبیرکل، سایر مسئولان فدراسیون و خانواده بازیکنان به کشور بازگشت.

محمدحسین کمالی، مهدی احمدی، رضا خادمی، عرشیا جاویدی، محمدرضا همتی، علی غیور، امیرحسین نیک اقبال، محسن هادی‌زاده، مهرشاد منصوری، آرین خالقی، محمدپویا پروهان، حسن جودکی، محمدکشاورز، دانیال میرحسینی، شایان سوسنی، صالح حسه‌زاده، محمدابراهیم خانلری و فرشاد نوروزپور ۱۸ بازیکن تیم ملی هندبال کشورمان در این مسابقات بودند.

پسران هندبال ایران که علاوه بر کسب قهرمانی آسیا جواز حصور در مسابقات قهرمانی جهان کمتر از ۱۷ سال را کسب کرده‌اند، در جام قهرمانی آسیا با شکست تمام مدعیان قهرمانی و کسب ۸ پیروزی و حتی بدون یک شکست با اقتدار روی سکوی نخست آسیا ایستادند تا آغازگر نسل طلایی هندبال ایران باشند.