به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ سخنرانی ۵۸ دقیقه‌ای و غیر عادی ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل که با تعریف از خود آغاز شد، با حملات لفظی علیه مقامات و سیاست‌های اروپاییان ادامه یافت. این سخنرانی در محافل سیاسی و رسانه‌ای انگلیس، متحد سنتی آمریکا بازتاب گسترده‌ای یافته است.

بخشی از سخنرانی ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل، علیه صادق خان شهردار لندن بود که او را فردی وحشتناک توصیف کرد و گفت: من باید بگویم در لندن شما مردی وحشتناک، وحشتناک، وحشتناک دارید. آن شهر خیلی تغییر کرده و می‌خواهند قوانین شریعت را در آنجا اجرا کنند.

صادق خان شهردار لندن در واکنش به اظهارات ترامپ آنها را ارتجاعی و منزجر کننده توصیف کرد که نمی‌خواهد با دامن زدن به حرف‌های ترامپ به او اعتبار دهد.

شهردار لندن در مصاحبه با رسانه‌های انگلیسی می‌گوید: این حملات نشان می‌دهد بدون اینکه اجاره‌ای پرداخت کنم در مغز رئیس جمهور آمریکا ترامپ جا گرفته‌ام. من فکر می‌کنم ترامپ نشان داده است که نژاد پرست، جنسیت زده، زن ستیز و مروج ضدیت با اسلام و مسلمانان است.

روزنامه گاردین در این باره نوشت: ترامپ در سازمان ملل ارزش‌های این سازمان را به سخره گرفت و به جهانیان نشان داد تا چه اندازه برای نابودی هر چیزی که به آن اعتقاد دارند دست به کار شده است.

این نشریه انگلیسی تاکید کرد: اکنون ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل به سرعت باید برای اتحاد علیه ترامپیست‌ها دست به کار شوند و این ریاست جمهوری تاریک و عجیب و غریب را به چالش بکشند. موضعی که مشابه موضع شهروندان انگلیسی علیه رئیس جمهور آمریکاست.

یک شهروند انگلیسی درباره علت مخالفتش با ترامپ می‌گوید: سیاست‌های فاشیستی ترامپ، مهاجر ستیزی او، تفرقه‌هایی که در جهان پدید می‌آورد و خلاص ضدیت با هر ارزشی که ما مردم جهان به آنها باور داریم و به ویژه حمایت رئیس جمهور آمریکا از نسل کشی فلسطینیان علت مخالفتم با اوست که سبب شده ده‌ها هزار نفر هنگام سفر او به انگلیس در شهر‌های این کشور از جمله لندن تظاهرات کنند.

مخالفان ترامپ می‌گویند علت مخالفت با او فهرستی طولانی است.

یک شهروند دیگر انگلیسی می‌گوید: ما آمده‌ایم که صریح بگوییم با ترامپ مخالفیم چرا که او فردی خطرناک، فاشیست، مرتجع، ضد زن و مخالف آزادی و حقوق مدنی و انسانی بسیاری از مردم است.

نشریه گاردین همچنین با اشاره به تشویق‌ها به مفاد سخنرانی سوبیانتو رئیس جمهور اندونزی که گفت هیچ کشوری نمی‌تواند کل خانواده بشری را آزار و اذیت کند، به نقل از او افزود: ما ممکن است به صورت فردی ضعیف باشیم، اما احساس ظلم و بی عدالتی ما را در یک نیروی قوی متحد می‌کند و بر این بی عدالتی غلبه خواهیم کرد.

سوبیاتو رئیس جمهور اندونزی که بخشی از سخنرانی خود را به فجایع غزه اختصاص داد گفت: امروز در حالی که عدالت از فلسطینیان دریغ می‌شود و حاکمیت آنان به رسمیت شناخته نمی‌شود ما نمی‌توانیم ساکت باشیم.

او افزود: رهبران کشور‌ها هر کاری که می‌توانند باید انجام دهند تا در برابر این تلقی که هر که زور دارد حق با اوست از بین برود و این سازمان باید این تلقی را رد کند.

نشریه انگلیسی گاردین همچنین به سخنان لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل در مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد که گفت آرمان سازمان ملل از جمله در استفاده از حق وتو به گونه‌ای بی سابقه تهدید شده و اقتداراین سازمان آسیب دیده است، زیرا حمله به حاکمیت کشور‌های و تحریم‌های خود سرانه در حال تبدیل شدن به قوانین یکجانبه است.

داسیلوا در بخشی از سخنان خود در سازمان ملل: ما ملاحظه می‌کنیم که نظم جهانی و حاکمیت کشور‌ها به طور مکرر به بازی گرفته شده و مداخلات خودسرانه به امری عادی مبدل شده است.

گاردین با اشاره به سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل، ادعای ترامپ مبنی بر پایان دادن به هفت جنگ پایان ناپذیر را «پوچ» دانست و تصریح کرد که شورای امنیت سازمان ملل نشان داده که دیگر قادر به پایان دادن به درگیری‌ها نیست.

روزنامه ایندیپندنت هم نوشت: شعار‌های گستاخانه رئیس جمهور آمریکا علیه بریتانیا نشان داد دعوت رسمی از ترامپ و پذیرایی شاهانه از او و چاپلوسی از ترامپ، کاملا بی فایده بود و رئیس جمهور آمریکا را مزخرف گوی بی ادب توصیف کرد.

این روزنامه انگلیسی همچنین اظهارات ضدانگلیسی ترامپ را ترویج افراط گرایی و گسترش دهنده فعالیت گروه‌های راست افراطی در انگلیس و دیگر کشور‌های اروپایی ارزیابی کرد و درباره خطر‌های این دیدگاه بر جوامع اروپایی هشدار داد.

شمار زیادی از صاحب نظران اروپایی هم با هشدار درباره پیامد‌های مخرب گسترش فعالیت گروه‌های راست افراطی و نژاد پرستانه و تفکرات ترامپ در این قاره، معتقدند اروپا اکنون بیش از هر زمان دیگر به اتحاد علیه «ترامپیسم» نیاز دارد.