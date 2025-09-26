نمازگزاران همدانی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری گفتند: موضع ما همان موضع مقام معظم رهبری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مردم گفتند: ما هم به پیروی از ایشان اعتمادی به غرب نداریم و زیر فشار‌های دشمنان تسلیم نخواهیم شد.

آنها گفتند: غنی سازی فواید زیای برای کشور ما دارد که ما طبق فرمایش رهبری خواهان دستیابی به آن هستیم و به دشمنان اجازه دخالت نخواهیم داد.

حفظ وحدت و یکپارچگی نیز شعار دیگر مردم بود و آنها حمایت همه جانبه خود را از فرمایشات رهبری اعلام کردند.