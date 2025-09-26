به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امام جمعه موقت خوی در خطبه‌های خود با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این ایام را یادآور بزرگ‌ترین حماسه تاریخ معاصر ایران دانست و تصریح کرد: هشت سال دفاع مقدس نه‌تنها ضامن بقای انقلاب اسلامی، بلکه الگویی بی‌بدیل از ایمان، ایثار و مقاومت برای همه ملت‌های آزادی‌خواه جهان است.

حجت‌الاسلام محمدباقر آقازاده در ادامه با اشاره به جنگ دوازده‌روزه و سالگرد شهادت فرماندهان بزرگ جبهه مقاومت همچون سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفی‌الدین، خاطرنشان کرد: فرهنگ مقاومت امروز مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و خون مطهر شهیدان، ضامن بیداری امت اسلامی در برابر توطئه‌های صهیونیسم و استکبار جهانی است.

خطیب جمعه خوی همچنین به سفر رئیس‌جمهور کشورمان به سازمان ملل و دیدارها و سخنرانی‌های وی اشاره کرد و گفت: حضور فعال و مقتدرانه ایران در مجامع بین‌المللی، فرصتی برای بیان مواضع اصولی جمهوری اسلامی و دفاع از حقوق ملت‌های مظلوم در برابر سیاست‌های سلطه‌جویانه قدرت‌های بزرگ است.

حجت‌الاسلام آقازاده در پایان، حفظ وحدت و بصیرت امت اسلامی را راهکار اصلی مقابله با دشمنان دانست و تأکید کرد: پیروی از ولایت‌فقیه و ادامه مسیر شهیدان، تضمین‌کننده آینده‌ای روشن برای انقلاب اسلامی خواهد بود.