

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پنجمین مرحله از اردوی آماده سازی تیم فوتبال دختران کمتر از ۱۷ سال از امروز (جمعه ۴ مهر) زیر نظر شادی مهینی، سرمربی تیم ملی آغاز شد.

به همین منظور نخستین تمرین این تیم از ساعت ۱۰ به مدت ۹۰ دقیقه در چمن مصنوعی مرکز ملی فوتبال برگزار شد که بازیکنان در بخش ابتدایی تمرین حرکات کششی، دویدن و کار با توپ را در دستور کاری خود داشتند.

سپس بازیکنان زیر نظر مهینی به اجرای تاکتیک‌های مورد نظر پرداختند.

ملی پوشان پس از اجرای تمرینات مدنظر کادر فنی به دو گروه تقسیم شدند و به بازی درون تیمی پرداختند.

تمرکز اصلی تمرین امروز بر افزایش هماهنگی تیمی و آمادگی جسمانی بازیکنان بود.

تیم فوتبال دختران نوجوان با هدف ارتقاء آمادگی فنی، ذهنی و تیمی، تمرینات خود را در دو نوبت صبح و بعدازظهر در مرکز ملی فوتبال تا روز چهارشنبه ۹ مهر زیر نظر شادی مهینی پیگیری می‌کند.