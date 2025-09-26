پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: خوشبختانه بسیاری از کشورها به دنبال روابط تجاری با ایران هستند و مکانیسم ماشه برای ورود تاجران خارجی به ایران مشکلی ایجاد نمیکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمایی گیلان ؛ آیت الله رسول فلاحتی امروز ۴ مهر در خطبههای نماز جمعه شهر رشت، با اشاره به ساز و کار مکانیسم ماشه در قالب قرارداد برجام، گفت: با فعال شدن مکانیسم ماشه، تحریمهای سازمان ملل خود به خود بازمی گردد، اما تحریمهای آمریکا علیه ملت ایران ۱۰ برابر تحریمهای سازمان ملل است و مکانیسم ماشه خیلی اثرگذار نیست.
امام جمعه رشت، با اشاه به اثرات روانی مکانیسم ماشه بر بازار، گفت: دولت باید با نظارت بر بازار، اثرات روانی مکانیسم ماشه را ساماندهی کند.
وی با بیان اینکه آلمان و فرانسه و انگلیس نقش مهمی در مکانیسم ماشه دارند، افزود: این ساز و کار عملا تاثیر زیادی بر ما ندارد، اما از حیث روانی بر ارز و دلار و قیمتهای بازار اثر میگذارد و لذا از دولت میخواهیم که ساماندهی ارز و دلار و کنترل و تشدید نظارت بر بازار را به خوبی اعمال کند تا تاثیرات روانی این موضوع از بین برود.
نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اثرات فعلی مکانیسم ماشه در طلا و ارز و خرید و فروش ها، افزود: خوشبختانه بسیاری از کشورها به دنبال روابط تجاری و اقتصادی با ایران هستند و مکانیسم ماشه برای ورود تاجران خارجی به ایران مشکلی ایجاد نمیکند.
امام جمعه رشت با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی پیگیر تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی به دنبال اجرای مکانیسم ماشه باشد و مذاکره با غربیها را قطع کند، گفت: ایران عملا از ان. پی. تی خارج شده، زیرا گزارش آژانس عامل تحریک آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به فریب افکار عمومی جهان توسط اروپاییها با به رسمیت شناختن فلسطین اشاره کرد و گفت: از مزایای این کار این است که دنیا جمعیتی به نام فلسطین را خواهد شناخت، اما این کار برای فریب افکار عمومی است و میخواهند موجودیت یک رژیم غاصب و جعلی را در دل دنیای اسلام تایید کنند.
آیت الله رسول فلاحتی با بیان اینکه اسرائیل غاصب باید از دنیای اسلام محو شود، گفت: مسلمانان بیدار پذیرش یک کشور غاصب در دل دنیای اسلام و سرزمین مقدس فلسطین را نمیپذیرند و خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطین بدون حضور رژیم جعلی اسرائیل هستیم.
وی به فرارسیدن نخستین سالگرد شهادت سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله اشاره کرد و گفت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، نام سید حسن نصرالله در تاریخ دنیای اسلام و دنیای بشر به عنوان یک رهبر مومن، شجاع و مجاهد و کبیر عربی - اسلامی باقی خواهد ماند.
نماینده ولی فقیه در گیلان سید حسن نصرالله را یک مکتب و یک مسیر دانست و گفت: انقلابها و نهضتها با کنار رفتن رهبرانشان از مدیریت، رو به اضمحلال میروند، اما در نظام تمدنی اسلام، اگرچه رهبر جایگاه بزرگی دارد، اما مکتب و مسیر اصل است و مکتب محوری و مسیرمحوری جای فردمحوری را میگیرد.
وی با بیان اینکه راه سید حسن نصرالله باقی مانده و شیخ نعیم قاسم هم همان راه را محکمتر ادامه داده است، افزود: شهید نصرالله برای مانایی جبهه مقاومت اقدام به ساختارسازی برای حرکت جهانی، ساختارسازی سیاسی در دنیای عرب و اسلام و خدمات دهی به امت عربی - اسلامی کرد و شیخ نعیم قاسم هم این ۳ اقدام را ادامه داد.
امام جمعه رشت نوسازی، چابک سازی و تقویت قدرت در بدنه حزب الله و شبکه مقاومت را از جمله اقدامات انجام شده در یک سال گذشته دانست و گفت: حزب الله همچنان با ابهت است و خروش فریادهای سید حسن نصرالله در گوش صهیونیستها طنین انداز است و خوشبختانه با هشدارهای حزب الله، شاهد یک حرکت سیاسی هوشمندانه در لبنان هستیم و خدمات رسانی به شبکه مقاومت ادامه دارد.
آیت الله فلاحتی در پایان، هفته دفاع مقدس را به ملت ایران و مجاهدان هشت سال دفاع مقدس به ویژه خانوادههای معظم شهدا و جانبازار و آزادگان و ایثارگران تبریک گفت و افزود: ملت ایران هشت سال رنج و سختی جنگ را تحمل کرد و صدام را به زباله دان تاریخ فرستاد و به زودی شاهد تحقق شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» نیز خواهیم بود.