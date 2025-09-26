داوطلبان شرکت در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا باید نسبت به ارائه گواهی جدید سوء پیشینه اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس ستاد انتخابات استان می‌گوید: بر اساس ماده ۴۱ قانون انتخابات جدید داوطلبانی که قصد شرکت در انتخابات شهر و روستا را دارند باید تا ۲۷ مهرماه سال ۱۴۰۴ استعفای خود را به ستاد انتخابات اعلام کنند.

حسن قمری افزود: داوطلبانی که قصد شرکت در هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را دارند، باید سه ماه قبل از ثبت نام که در روز‌های ۲۱ تا ۲۷ دی ماه سال ۱۴۰۳ به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود نسبت به استعفای خود اقدام کنند.

او ادامه داد: مطابق ماده ۴۱ قانون جدید انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا استانداران، فرمانداران، شهرداران، اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا و ... باید نسبت به استعفا در تاریخ ۲۱ مهرماه ۲۷ مهرماه سال ۱۴۰۴ اقدام کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان از تشکیل ستاد‌های انتخاباتی و هیئت نظارت بر انتخابات هم گفت و اضافه کرد: هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

قمری افزود: داوطلبانی که قصد شرکت در هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را دارند باید نسبت به اخذ گواهی جدید سوء پیشینه اقدام کنند.