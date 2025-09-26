تیم نوجوانان پرسپولیس امروز در هفته نهم لیگ برتر تهران مقابل پیام کوثر به تساوی یک –یک رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم نوجوانان پرسپولیس امروز در هفته نهم لیگ برتر تهران مقابل پیام کوثر به تساوی یک–یک رسید. تک گل سرخپوشان را سامان جهانی، کاپیتان تیم که پس از مصدومیت به ترکیب بازگشته بود، به ثمر رساند. شاگردان خرسندی با این نتیجه ۲۳ امتیازی شدند و صدر جدول را حفظ کردند.

سامان جهانی مدافع و کاپیتان پرسپولیس که چند بازی را به علت مصدومیت از دست داده بود تک گل سرخپوشان را به ثمر رساند تا بازگشتی رویایی به ترکیب اصلی داشته باشد.

حسین رحمانی، مدیر فنی آکادمی پرسپولیس مطابق معمول تمام بازی‌های این فصل تیم‌های پایه پرسپولیس، در ورزشگاه حضور داشت و بازی را از نزدیک تماشا کرد.