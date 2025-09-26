به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ آیت الله عاملی در خطبه های نمازِ جمعه اردبیل افزود: قدرتِ فعلی یعنی دشمن، همان دشمن است، و پرچم، همان پرچم؛ گاهی در قالب هشت سال جنگِ تحمیلی ظاهر شده، گاهی در قالب جنگِ ۱۲ روزه، گاهی برای حمله به تاسیساتِ هسته‌ای، گاهی برای تحریم و گاهی در قالب جنگ روانی؛

این پرچمِ شوم ۴۷ سال تغییر نکرده؛ فقط میدان به میدانِ دیگر تبدیل شده که، در همه این میادین، جنایتکار، یک عفریتِ مستکبر است به نام آمریکا.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به فرمایشهایِ اخیرِ رهبرِ معظمِ انقلابِ اسلامی گفت: سخنانِ این هفته رهبری در اوجِ درایت، عقلانیت، دقت، آینده نگری و شجاعت بود؛ به حق که این سخنان، فصلُ الخَطاب است در داخل کشور؛

مطالبی گفته شده بود که می‌توانست انسجامِ ملی را بهم بریزد؛ سخنرانیِ رهبرِ معظم آن را کامل برطرف، و انسجامِ ملی را در حدِ اعلی حفظ کرد؛

دشمن هم فوری فهمید که این سخنان جدّی ست؛ ایران نه تنها تسلیم نمی‌شود که کشور برای همیشه از گِروگان شدن در دستِ اروپا، آمریکا و آژانس، خلاص می‌شود، و آنها دیگر اهرُمی برای فشار بر ایران نخواهند داشت و بنابراین، به سرعت دو فردِ مهم از دولتِ ترامپ اعلام کردند که ما قصدِ اِضرار به ایران را نداریم و می‌خواهیم با مذاکره مشکل را حل کنیم، و ایران فرصتِ مذاکره را از دست ندهد.

آیت الله عاملی در خصوصِ فعال شدنِ مکانیسمِ ماشه هم گفت: اینکه اروپایی‌ها با این اقدامِ غیرِ حقوقی و غیرِ عقلانی وارد شده‌اند کاشف از یک حقیقتِ بسیار تلخ است، و آن اینکه در این کشورها اثری از حاکمیتِ ملی نیست؛ و ملتی آنها به یقین راضی به اقداماتِ فاحشِ غیرِ قانونی در عرصه بین المللی نیستند؛ یعنی کشورِ آنها کامل در خدمتِ منافعِ صهیونیسمِ بین‌الملل است.

خطیبِ نمازِ جمعه اردبیل با تجلیل از سخنرانیِ اخیرِ رئیسِ جمهور پزشکیان در نشستِ اخیرِ مجمعِ عمومیِ سازمانِ مللِ متحد گفت: سخنرانیِ رئیسِ محترمِ جمهور جای تحسین دارد؛ همگی بُرهان، اِستدلال، دعوت به عدل و پایبندی به قانون، و تلاشِ جهانی برای صلح و دفاع از حقوقِ ملتِ عزیز بود؛ آن را با سخنرانیِ ترامپ مقایسه کنید که با جنون عَظَمت به همه دنیا، حتی به هم پیمانانِ خود، اهانت کرد.