امام جمعه شیراز گفت : جنگ بین جبهه حق و باطل پایانناپذیر است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نماینده ولی فقیه در فارس و امامجمعه شیراز در خطبههای امروز با اشاره به سالروز شهادت سید حسن نصر الله؛ نماد مقاومت در مقابل استکبار جهانی و اسرائیل غاصب گفت: جنگ بین جبهه حق و باطل پایانناپذیر است؛ دشمنان گمان میکنند با به شهادت رساندن یک سرباز؛ جبهه حق از بین میروند؛ در حالی که پس از شهادت هر سرباز؛ هزاران سرباز جای او را خواهند گرفت و پیروزی جبهه حق؛ وعده حتمی خداوند است.
آیت الله دژکام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای کلی نظام، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری گفت: این سیاستها چارچوبهایی مشخص برای حرکت کشور در مسیر پیشرفت است که مسئولان باید با همدلی و همکاری آنها را مورد توجه قرار دهند.
آیت الله دژکام با بیان اینکه افزایش قدرت اقتصادی، کلید پیروزی در برابر فشارهای اقتصادی دشمنان است: افزود: اجرای سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب زمینه ساز پیشرفت کشور در حوزههای اقتصاد، سیاست و بُعد نظامی کشور خواهد شد.
آیت الله دژکام با گرامی داشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره ۱۵ هزار شهید استان فارس افزود: شهدا و خانوادههای شان نمادهایی از فداکاری و ایثار در راه دفاع از اسلام، استقلال و آزادی کشور هستند و این مفاهیم مقدس باید در اذهان و قلوب قشرهای مختلف جامعه زنده نگه داشته شود.