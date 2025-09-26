فدراسیون جهانی شمشیربازی در تازه‌ترین رده‌بندی خود اعلام کرد که رضا پیکرآرا، داور بین‌المللی ایران، در فصل ۲۰۲۵ به عنوان دومین داور برتر جهان در اسلحه سابر انتخاب شده است.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رضا پیکرآرا داور بین‌المللی شمشیربازی ایران، بر اساس اعلام رسمی فدراسیون جهانی شمشیربازی در فصل ۲۰۲۵ به عنوان دومین داور برتر جهان در اسلحه سابر شناخته شد. این عنوان ارزشمند در پی قضاوت‌های دقیق، منصفانه و حرفه‌ای او در میادین معتبر جهانی به دست آمد و نام ایران را در سطح بین‌المللی بیش از پیش مطرح کرد.

در رده‌بندی اعلام‌شده، میلنشف از کشور بلغارستان به عنوان بهترین داور جهان در اسلحه سابر معرفی شد.

کسب این موفقیت داور کشورمان، دستاوردی بزرگ برای جامعه شمشیربازی ایران و خانواده داوری به شمار می‌آید. حضور یک داور ایرانی در میان برترین‌های جهان می‌تواند انگیزه‌ای مضاعف برای نسل جدید داوران و شمشیربازان باشد و امید‌ها برای تداوم موفقیت‌های بین‌المللی ایران در این عرصه را افزایش دهد.