امام جمعه کیش، گفت: مکتب و تفکر شهید سید حسن نصرالله و راه مقاومت با صلابت تا پیروزی نهایی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا بی نیاز در خطبههای نماز جمعه با پاسداشت یاد شهدای جبهه مقاومت، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، شهیدان حاج قاسم سلیمانی و نیلفروشان، به سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان اشاره کرد و یاد شهید سید هاشم صفیالدین و جمعی از فرماندهان جبهه مقاومت را نیز گرامیداشت.
او با اشاره به اینکه شهید سید حسن نصرالله یک شخص نبود، بلکه یک مکتب و یک تفکر بود، افزود: به برکت خون شهدا و با رهبری شیخ نعیم قاسم، مقاومت قوی تر از گذشته تا پیروزی نهایی ادامه دارد.
امام جمعه کیش با اشاره به نقش تاثیر گذار شهید سید حسن نصرالله در پیروزیهای حزب الله لبنان و محور مقاومت، گفت: زمان شکستهای مسلمانان تمام شده و زمان پیروزیهای محور مقاومت فرا رسیده است.
امام جمعه کیش، گفت: از سال ۲ هزار میلادی به بعد پیروزیهای محور مقاومت علیه رژیم غاصب صهیونیستی به برکت رهبریهای حکیمانه حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، همت نیروهای مسلح و مقتدر جمهوری اسلامی ایران، محور مقاومت و در نهایت به همت و تلاشهای شهید سید حسن نصرالله، افزایش یافت.
او گفت: سید شهدای مقاومت، همواره به توصیههای رهبر معظم انقلاب اسلامی عمل کرد و تا آخرین لحظه عمر خود مطیع ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت الله خامنهای بود و در این راه جان خود را نیز فدا کرد.
امام جمعه کیش با تبریک پنجم شهریور، روز جهانی جهانگردی و گردشگری، به فعالان گردشگری، مسئولان و بخش خصوصی کیش، گفت: گردشگری، سیر و سفر، دیدن مناطق دیدنی و تفکر در آفرینش خداوند از مواردی است که در دین اسلام به آن سفارش شده است و باید برای رونق گردشگری کیش تلاش کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین بی نیاز با قدردانی از تلاشهای مسئولان، مردم و بخش خصوصی در راستای رونق گردشگری کیش به ویژه در ایام رکود بازار گفت: لازم است در راستای برطرف کردن مشکلات فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران و مردم در این حوزه برنامه ریزیهای مناسب انجام شود.
او با اشاره به گردشگری حلال، یکی از مزیتهای کشور، افزود: توسعه و رونق گردشگری حلال باید در دستور کار قرار گیرد و از گردشگری فاسد و حرام پرهیز شود.
حجت الاسلام والمسلمین بی نیاز با بیان اینکه بر اساس قانون، مبانی نظام جمهوری اسلامی و توصیههای دین مبین اسلام هیچ فردی به بهانه گردشگری اجازه انجام کارهای حرام در کشور را ندارد، افزود: برخی مراکز، اماکن و برنامهها غیرمجاز هستند و باید جلوی آنها گرفته شود.
امام جمعه کیش با بیان اینکه مسئولان کیش در این حوزه برنامه ریزیهای خوبی انجام دادهاند، افزود: مشکلات حوزه فرهنگی میبایست بر اساس قانون و منطق پیگری و برطرف شود.
حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز با اشاره به برخی مشکلات حوزه گردشگری در کیش، گفت: تنوع گردشگری و بهره گیری از ظرفیت گردشگری خارجی میتواند بسیاری از مشکلات فعالان حوزه گردشگری را برطرف کند.
او با اشاره به موضوع خصوصی سازی شرکت هواپیمایی کیش، گفت: اگر کیش، جزیره گردشگری، محصور در آب است، اگر مالکیت یک شرکت هواپیمایی با جزیره کیش است و اگر موضوع مالکیت این شرکت هواپیمایی از درخواستهای مهم مردم و سازمان منطقه آزاد کیش است چرا این موضوع سالهاست بلاتکیف باقی مانده است، آیا این موضوع با سیاستهای کلان گردشگری کشور مطابقت دارد؟
امام جمعه کیش با بیان اینکه شرکت هواپیمایی کیش یک فعالیت اقتصادی نیست بلکه یک زیر ساخت مهم گردشگری، و نیاز ضروری برای ساکنان و گردشگران برای سفر است، افزود: کیش نیازمند یک شرکت هواپیمایی مستقل است تا بتواند نیازهای سفر به کیش را برای ساکنان و گردشگران تامین کند.
او با اشاره به اینکه خواست مردم و مسئولان کیش این است که مالکیت این شرکت هواپیمایی به سازمان منطقه آزاد کیش برگردد ولی چنانچه این موضوع محقق نمیشود و لاجرم این شرکت باید به بخش خصوصی واگذار شود باید دو موضوع مورد توجه قرار گیرد، اول آنکه جایگزین این شرکت مشخص باشد و تامین بلیت با قیمت مناسب برای ساکنان و گردشگران ضمانت شود و دوم آنکه اگر این شرکت به بخش خصوصی فروخته شد پول آن باید در راستای تقویت زیرساختهای کیش سرمایه گذاری شود.
حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز با گرامیداشت روز آتش نشانی و خدمات ایمنی، گفت: تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز در حوزه آتش نشانی از جمله نردبانهای ۷۰ متری که تامین کننده ایمنی جان و مال ساکنان و گردشگران است باید در اولویت کاری مسئولان قرار گیرد.
امام جمعه کیش با گرامیداشت میلاد امام حسن عسگری، افزود: امام حسن عسگری (ع) در یک دوره امامت شش ساله توانستند زمینه معرفی امام زمان (عج) به جامعه و غیبت آن امام را برای غیبت صغری فراهم کنند.