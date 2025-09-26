پخش زنده
امروز: -
هفدهمین یادواره سرداران و ۲۴ شهید روستای کیچی کوهپایه، امروز با حضور نمازگزاران، خانوادههای شهدا، اهالی و جمعی از مسئولان در این روستا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،حجتالاسلام سید مصطفی حسینی، امام جمعه کوهپایه، در این آیین با یادآوری مجاهدت رزمندگان دوران دفاع مقدس برای صیانت از خاک میهن، گفت: مسئولان کشور باید با الگوگیری از شهدا، در مسیر حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، جهادی تلاش کنند.
وی همچنین با اشاره به دستاوردهای انرژی هستهای و غنیسازی اورانیوم، خاطرنشان کرد: مذاکرات با آمریکا در شرایط فعلی میتواند آثار جبرانناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد.
در پایان این مراسم، از جمعی از خانوادههای شهدا و جانبازان روستا تجلیل شد.