پخش زنده
امروز: -
گرامیداشت هفته دفاع مقدس، تاکید بر حفظ وحدت و عزت ملی، بهره گیری از ظرفیت نخبگان در کشور و تاکید بر حفظ تقوا سرخط سخنان امروز امامان جمعه ماسال و منجیل بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ خطیب جمعه ماسال در خطبههای نماز جمعه امروز این شهر، با اشاره به دفاع مقدس هشت ساله و ۱۲ روزه، گفت: از دستاوردهای هر دو جنگ تحمیلی، تقویت باور ملی به این نکته است که عزت و امنیت از مسیر ایستادگی و تقویت قدرت ملی به دست میآید.
حجتالاسلام والمسلمین آیت نعمتی افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید دارند، هرچه قویتر شویم دشمن به اهداف خود نخواهد رسید.
وی در ادامه سخنانش گفت: هم دولت و هم حاکمیت باید از هوش و استعداد نخبگان بیشتر بهره گیرد.
امام جمعه ماسال افزود: شهید سید حسن نصرالله نه تنها الگوی لبنان، بلکه سرمایهای ارزشمند برای امت اسلامی به شمار میرفت.
وی همچنین خواستار رفع مشکل ورودی نامناسب جاده ماسال و صدور مجوز حفر چاههای عمیق در این شهرستان شود.
امام جمعه شهر منجیل هم در خطبههای نماز جمعه امروز این شهر گفت: انسان با تقوا همواره باید خود را در محضر خداوند ببیند و از شرک، ظلم، تهمت، غیبت و حسد اجتناب کند.
حجت الاسلام خضری ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، افزود: از استاندار گیلان بابت شنیدن صدای مطالبات مردم این شهر در خصوص آب آشامیدنی، رمپ و ایستگاه راه آهن قدردانی میکنم.
وی همچنین با اشاره به ششم مهرماه سالروز شهادت سید حسن نصرالله و یارانش، گفت: رهبر معظم انقلاب درباره سید حسن نصرالله گفتند که او یک شخص نبود بلکه یک مکتب بر مبنای ایمان، عقیده و عقلانیت بود.