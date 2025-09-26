پخش زنده
همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی امروز با حضور پرشور بیش از ۲ هزار نفر از اقشار مختلف مردم در چشمه لادر خمینیشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ، این برنامه که همزمان با هفته دفاع مقدس و با شعار «سلامتی، نشاط و همدلی» اجرا شد، جلوهای باشکوه از حضور جمعی، انسجام اجتماعی و روحیه ورزشدوستی شهروندان را به نمایش گذاشت.
در پایان این همایش، بهمنظور قدردانی از مشارکت گسترده مردم و تشویق به تداوم فعالیتهای ورزشی، جوایزی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان اهدا شد.
رضا عسگریان مسئول کانون بسیج ورزشکاران و دبیر برگزاری این همایش در حاشیه مراسم گفت: تلاش ما این است که با استمرار چنین برنامههایی، علاوه بر ارتقای سطح سلامتی جسمی و روحی مردم، نسلی پرامید و پویا برای آینده ایران اسلامی تربیت کنیم.