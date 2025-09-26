خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام با حضور در منزل محمدجواد شوهانی هنرمند شناخته‌شده موسیقی سنتی و کردی استان ضمن دیدار با وی از سال‌ها فعالیت هنری و فرهنگی او تقدیر کرد.

محمدجواد شوهانی از چهره‌های برجسته موسیقی محلی ایلام است که آثار متعددی در حوزه آواز سنتی و کردی خلق کرده و در جشنواره‌های مختلف ملی و منطقه‌ای حضور مؤثر داشته است، مسئولیت انجمن موسیقی ایلام، عضویت در کمیته‌های تخصصی جشنواره‌های استانی و اجرای آثار در تالار وحدت از جمله سوابق هنری این هنرمند است.