مرکز توانبخشی و حرفه آموزی معلولان در اراک به عنوان هزار و سیصد و یکمین مرکز روزانه بهزیستی کشور افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ، رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: با افتتاح مرکز توانبخشی و حرفه آموزی معلولان در اراک، هزار و سیصد و یکمین مرکز روزانه بهزیستی در کشور افتتاح شد که از این تعداد، ۴۰۸ مرکز به عنوان مراکز حمایتی کارگاهی فعالیت می‌کنند.

حسینی افزود: ۱۳ نوع مرکز روزانه و شبانه وجود دارد و مراکز حمایتی کارگاهی بیشترین تاثیر را بر روی افراد با توان ذهنی محدود دارند.

او با بیان این که این مراکز رشته‌های متنوع حرفه‌ای و فنی را متناسب با ظرفیت و علاقه‌مندی‌های مددجویان ارائه می‌دهند، ابراز داشت: در دوره آموزش پرورش رسمی، دو مرحله پیش‌حرفه‌ای و حرفه‌ای وجود دارد که ۲ درصد آموزش‌ها به مباحث نظری و ۹۸ درصد به آموزش‌های عملی در رشته‌های مختلف اختصاص دارد.

حسینی گفت که بیش از ۳۲۰۰ مرکز شبانه و روزانه در کشور وجود دارد که هزار و ۶۰ مرکز خانه هنر بخشی از مراکز توانبخشی معنوی شناخته می‌شوند.

استاندار مرکزی، نیز گفت: این مرکز با کمک یکی از خیرین اراکی که اکنون درگذشته‌، ساخته شده است و همه هزینه‌های ساخت آن توسط مرحوم علی توکلی تامین شده است.

زندیه‌وکیلی افزود که افزون بر آموزش‌های تخصصی، مباحث حرفه‌ای، هنر، نمایش و دیگر مهارت‌های مشابه به مددجویان آموزش داده می‌شود.

بر‌ای افتتاح ابن مرکز بیش از ۷۰ میلیارد تومان هزینه شده است.