روزنامه سوزجوی ترکیه تیتر یک خود را به دیدار روسای جمهور آمریکا و ترکیه اختصاص داد و نوشت: رزق و روزی بازنشستگان به ترامپ داده شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ روزنامه "سوزجو"ی ترکیه که از روزنامه‌های مخالف سیاست‌های دولت این کشور می‌باشد در واکنش به تفام‌های صورت گرفته میان دو کشور در دیدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که روز گذشته در کاخ سفید صورت گرفت با اشاره به اینکه ترامپ پس از ۶ سال در دیدار خود با اردوغان که در کاخ سفید برگزار شد، صورتحساب ۹۰ میلیارد دلاری برای ترکیه صادر کرد نوشت: "رزق و روزی بانشستگان به ترامپ داده شد".

این تیتر در واکنش به تفاهم‌هایی که در زمینۀ خرید هواپیما‌های جنگنده، مسافربری و همچنین خرید گاز ال ان جی به مدت ۲۰ سال از آمریکا در این دیدار صورت گرفت انتخاب شده و در مطلب مربوطه آمده است: اردوغان هم اعلام کرد در خصوص حل مسئله مدرسه مسیحی جزیره "حیبلی" هر آنچه که لازم باشد انجام خواهد داد.

روزنامه سوزجو در متن این خبر هیچ اشاره‌ای به رزق و روزی بازنشستگان نکرده و این تیتر فقط کنایه‌ای به دولت است که به جای حمایت کافی از بازنشستگان و مردم، منابع کشور را صرف خرید از آمریکا برای خشنودی ترامپ و منافع وی می‌کند.