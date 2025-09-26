به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سردار کریمیان از فرماندهان دوران دفاع مقدس و جبهه مقاومت در یادواره سرداران و ۴۵ شهید روستای قراخیل قائم شهر، دفاع مقدس را دوران طلایی ایران اسلامی دانست و گفت: این هفته، فرصتی برای پاسداشت رشادت ‌ ها و ایثارگری ‌ های شهدا و رزمندگان ملت ایران است که فرزندان شجاع شان در برابر تمامی دنیای کفر ایستادند.



وی جنگ تحمیلی را جنگ منحصر ‌ به ‌ فرد در دنیا نام برد و افزود: جنگ ۱۲ روزه، نبرد حق علیه باطل، نبرد ایران با دنیای کفر و نبرد مظلومان علیه ظالمان بود و این جنگ تا حکومت منجی عالم بشریت ادامه دارد.

سردار کریمیان همچنین با بیان خاطراتی از سرداران شهید و حاج قاسم سلیمانی در جبهه مقاومت از مواضع شجاعانه رئیس جمهور در دفاع از حقوق ملت در سازمان ملل قدردانی کرد.



استاندار مازندران هم در این مراسم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تاکید بر اهمیت پاسداشت یاد وخاطره شهدا گفت: شهدا نمادی از ایثار و شجاعت و فتوت و مردانگی هستند وبرگزاری یادواره ‌ های شهدا برای آشنایی نسل امروز با مجاهدت ‌ ها و ایثارگری جوانان این کشور باید ادامه پیدا کند ‌ .

یونسی افزود: امنیت پایدار امروز ما مرهون رشادت فرزندان ایران اسلامی است و ما مسئولان وظیفه داریم صادقانه و خاضعانه برای مردم گام برداریم.