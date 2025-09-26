حادثه واژگونی خودروی کوییک در جاده نی ریز به استهبان، یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسوول اورژانس ۱۱۵ شهرستان نی‌ریز گفت: در پی واژگونی یک خودروی کوییک در کیلومتر ۱۰ جاده نی ریز به استهبان و حوالی سه راهی حیدرآباد، عوامل اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

محمدحسین کچویی افزود: کارشناسان اورژانس پس از اقدامات درمانی اولیه بر روی مصدوم حادثه که کودک پنج ساله و دچار صدمات متعدد شده بود انجام دادند و وی را برای ادامه درمان به بیمارستان شهدای سلامت نی ریز منتقل کردند.

مسوول اورژانس ۱۱۵ شهرستان نی ریز بیان کرد: همچنین تیم اورژانس، فرد جانباخته که خانم ۳۰ ساله بود را به عوامل انتظامی تحویل دادند.