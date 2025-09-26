پخش زنده
امام جمعه سلماس گفت: سربازان عزیز ما ستونهای استوار امنیت کشور هستند و آرامش را برای مردم به ارمغان میآورند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امام جمعه سلماس، در خطبههای این هفته نماز جمعه با اشاره به هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهیدان والامقام هشت سال جنگ تحمیلی را گرامی داشت و اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یادآور ایثار، فداکاری و مقاومت ملتی است که با دستان خالی در برابر تمام قدرتهای جهانی ایستاد و اجازه نداد یک وجب از خاک میهن اسلامی به دست دشمن بیفتد.
حجتالاسلام سید ابراهیم طباطبایی در ادامه به مناسبت روز سرباز اشاره کرد و افزود: سربازان عزیز ما ستونهای استوار امنیت کشور هستند و با صبر و تلاش شبانهروزی خود، آرامش را برای مردم به ارمغان میآورند.
حجتالاسلام طباطبایی در بخش دیگری از سخنانش به مباحث بینالمللی پرداخت و با بیان اینکه برخی محافل غربی بار دیگر بحث فعال شدن مکانیسم ماشه را مطرح میکنند، گفت: ملت ایران امروز از چنین تهدیدات تکراری هراسی ندارد چراکه دشمنان بارها نشان دادهاند هدفی جز فشار روانی و سیاسی ندارند.