پخش زنده
امروز: -
همایشی با محوریت بزرگداشت شهدای دفاع مقدس و گرامیداشت یاد سیدحسن نصرالله، دبیرکل فقید حزبالله لبنان با حضور شخصیتهای سیاسی و مذهبی، اساتید دانشگاه و اصحاب رسانه به میزبانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ شرکتکنندگان در این گردهمایی با تاکید بر جایگاه والای شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهیدان مقاومت اعلام کردند، پایداری ملتهای منطقه در برابر سلطهطلبی و اشغالگری، راهی برگشتناپذیر است.
سخنرانان مراسم ضمن ادای احترام به شهدای فلسطین و شخصیت کمنظیر سیدحسن نصرالله خاطرنشان کردند، حمایت همهجانبه ایران از محور مقاومت، موجب هراس دشمنان و شکست توطئههای آمریکا و رژیم صهیونیستی شده است.
شرکتکنندگان تاکید کردند، وحدت تنها راه پیروزی جهان اسلام در برابر دشمنان اسلام بویژه استعمار جهانی است.
شرکتکنندگان در این مراسم بر ضرورت همبستگی ملتهای منطقه در برابر استکبار تاکید و پیروزی محور مقاومت بر رژیم صهیونیستی را قطعی دانستند.
در پایان این همایش از ترجمه اردوی کتاب مکتب نصرالله که از نظرات شخصیتهای حاضر در مراسم چهلم شهادت جمع آوری شده بود، پرده برداری شد.