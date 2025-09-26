پخش زنده
تیم دونفره ریکرو مردان ایران با ترکیب محمدرضا عربعامری و غلامرضا رحیمی با شکست مقابل کره جنوبی از دور رقابتها حذف شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابتهای پاراتیراندازی با کمان قهرمانی جهان در کره جنوبی، امروز (جمعه) تیم دونفره ریکرو مردان ایران با ترکیب محمدرضا عرب عامری و غلامرضا رحیمی پس از یک دور استراحت، در مرحله یک هشتم نهایی مقابل تیم کره جنوبی قرار گرفت و با قبول شکست ۶ بر ۲ حذف شد.
تیم پاراتیراندازی با کمان ایران بدون کسب نشان به کار خود در این رقابتها پایان داد.
ملیپوشان کشورمان در روزهای گذشته نیز موفق به کسب نشان نشده بودند.