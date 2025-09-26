نماینده ولی فقیه در استان زنجان در جمع مردم دندی با اشاره به ادامه دشمنی‌ها علیه ملت ایران در قالب جنگ ترکیبی و فتنه رسانه‌ای، دفاع مقدس را دانشگاه ایثار و عزت ملت خواند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ نماینده ولی فقیه در استان در بدو ورود به شهردندی باحضور در مزار شهدا به مقام شامخ شهدای این شهر ادای احترام کرد.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی در جمع مردم شهردندی با بیان اینکه امروز دشمنی با ملت ایران در قالب جنگ ترکیبی و فتنه رسانه‌ای ادامه دارد، گفت: دفاع مقدس زنده است و باید روایت توانمندی‌ها و امید را زنده نگه داریم تا نسل امروز بداند همان‌گونه که در دفاع مقدس پیروز شدیم، در جنگ اقتصادی و رسانه‌ای نیز پیروز خواهیم شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی در دیدار با نخبگان فرهنگی و اجتماعی بخش انگوران و شهر دندی نیز گفت: ایمان، اتحاد و فداکاری ملت ایران هزاران برابر توان کشور را افزایش داد و استقلال و عزت آن را برای همیشه تثبیت کرد.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه دفاع مقدس دانشگاه ایثار و عزت بود، افزود: حفظ تمامیت ارضی پس از دو قرن، خودباوری ملی، به فعلیت رسیدن استعداد جوانان، اثبات قدرت ملت در کار‌های ناممکن، خودکفایی دفاعی و تبدیل ایران به قدرت منطقه‌ای از مهم‌ترین دستاورد‌های دفاع مقدس بوده است.