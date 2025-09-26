نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: اتحاد وانسجام مردم ایران نعمتی بزرگ برای کشور است و باید از این انسجام قوی به عنوان سرمایه‌ای بزرگ حفاظت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی در خطبه‌های نماز جمعه ارومیه که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با بیان اینکه انسجام و اتحاد ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه سپری مهم بود که کشور را پیروز کرد، گفت: دشمنان با ایجاد اختلافات قومیتی، سیاسی و... دنبال تضعیف اتحاد و انسجام بین ملت هستند؛ اما امت اسلامی در مقابل دشمنان ید واحده هستند و باید این اتحاد و انسجام به عنوان سرمایه‌ای بزرگ حفظ شود.

وی افزود: ترس از آمریکا عین خفت و ذلت است در حالیکه ملت ایران، ملت امام حسین است و تاکنون در مقابل ظلم ایستاده و خواهد ایستاد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی، هدف از مذاکره را حل مشکل بین طرفین دانست و گفت: مذاکره‌ای که از همان ابتدا به شرط ترک غنی سازی از سوی آمریکا باشد، بی فایده است.

وی بااشاره به تاکید دشمنان بر ترک غنی‌سازی اورانیوم ایران، گفت: ایران به دنبال تولید بمب هسته‌ای نیست بلکه هدف از غنی‌سازی اورانیوم توسعه کشور در بخش‌های مختلف علمی، کشاورزی و... است.

امام جمعه ارومیه افزود: سید حسن نصرالله را ثروت عظیمی برای عالم اسلام دانست و گفت: بعد از شهادت سید حسن نصر الله، مسئله مقاومت و حزب الله لبنان به یادگار مانده و باید از این امر حفاظت شود.

وی با بیان اینکه ایران تنها کشور هسته‌ای بدون بمب اتم است، افزود: طبق فتوای رهبر معظم انقلاب، ایران به دنبال غنی سازی صلح‌آمیز هسته‌ای است.

حجت الاسلام و المسلمین قریشی افزود: امروز کشور‌هایی که دارای بمب هسته‌ای هستند، مخالف فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران هستند و این به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

وی در رابطه با مذاکرات نیز بیان کرد: امروز شرایطی پیش آمده که همه در کشور بر این اتفاق نظر دارند که مذاکرات در شرایط فعلی مناسب نیست و می‌تواند اثرات جبران ناپذیری داشته باشد.

امام جمعه ارومیه بر لزوم حفظ احترام استاد و معلم توسط طالب علم تاکید کرد و گفت: ادب اسلامی ایجاب می‌کند شاگرد نسبت به معلم خود احترام بگذارد.

سردار محمد حسین رجبی فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته ارومیه بااشاره به اینکه هشت سال دفاع مقدس عظمت آفرید گفت: چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس کشور که امتدادآن به جنگ دوازده روزه تاریخی اخیررسیده ، دارای ویژگی‌ها و عناصر برجسته‌ای است.

وی افزود: اقتدار رهبری، همدلی واتحاد مردم و شجاعت نیرو‌های مسلح عناصر برجسته وعظیمی هستند که در هشت دفاع مقدس و جنگ تحمیلی دوازه روزه برای جهانیان نمایان شد.