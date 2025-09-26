سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: پکن همیشه بر حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق راه‌های سیاسی و دیپلماتیک اصرار داشته و با هرگونه تهدید به استفاده از زور و اعمال فشار از طریق تحریم‌ها مخالفت است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ گو جیاکان در نشست خبری روز جمعه خود گفت: فعال کردن مکانیسم "بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل" برای هیچ طرفی مناسب نیست و باعث از بین رفتن اعتماد و ایجاد اختلاف خواهد شد.

وی افزود: اولویت فوری این است که همه طرف‌ها تلاش‌های دیپلماتیک را برای جلوگیری از تشدید بحران تقویت کنند. چین به ترغیب مذاکرات صلح ادامه خواهد داد و نقش سازنده‌ای در دستیابی به راه حلی که نگرانی‌های مشروع همه طرف‌ها را رفع کند، ایفا خواهد کرد.