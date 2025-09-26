هواشناسی استان اصفهان برای ۲۴ ساعت آینده، افزایش ابر، وزش باد و تندباد لحظه‌ای و احتمال بارش‌خفیف پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ، رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: در ۲۴ ساعت آینده ناپایداری‌هایی به صورت افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید تا شدید به ویژه در مناطق جنوب، غربی و مرکزی استان در ساعات بعدازظهر پیش بینی می‌شود.

لیلا امینی با بیان اینکه در برخی مناطق مستعد احتمال وقوع تند باد لحظه‌ای نیز وجود دارد افزود: شنبه بعدازظهر در ارتفاعات شمال غرب استان بارش خفیف دور از انتظار نیست.

به گفته وی از روز یکشنبه تا چهارشنبه هفته پیش رو نیز جوی پایدار حاکم خواهد شد.

کمینه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان یک تا ۲ درجه افزایش دارد و از شامگاه فردا (شنبه) کاهش یک تا سه درج دما پیش بینی می‌شود.