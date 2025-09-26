به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه زاهدان درخطبه های نماز این هفته زاهدان با اشاره به ضرورت تقویت وحدت وهمدلی درجامعه، گفت: انسجام ملی عامل اقتدار و شکست عوامل نفوذی دشمنان ملت ایران درحوادث وتوطه های مختلف است.

آیت الله محامی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، افزود: شهدا، رزمندگان و جانبازان دوران جنگ تحمیلی الگوهای موفقی هستند که برای نسل معرفی شوند.

وی همچنین به سالگرد شهید جبهه مقاومت سیدحسن نصرالله اشاره کرد و این شهید مبارز را اسوه شجاعت، مبارزه وایستادگی در مقابل با استکبارجهانی ورژیم صهیونیستی یاد کرد.

خطیب نماز جمعه زاهدان درادامه به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درخصوص مذاکرات هسته ای اشاره کرد و ادامه داد: مقام معظم رهبری دراین بیانات با بیان ساده و سراسر حکیمانه مواضع مقتدرانه ملت ایران را درعرصه های مختلف دشمن شناسی ؛ انسجام ملی ؛ توان نظامی و مذاکرات هسته ای، حفاظت وپاسداری از توانمندی های علمی کشور را بیان کردند.

وی با اشاره به برگزاری جلسه صلح وفاق در استانداری، تأکید کرد: پرونده حادثه هشت مهرماه سال 1401زاهدان باعنایات وپیگری های دفترمقام معظم رهبری و تلاش شورای راهبردی استان و علما و معتمدین درجلسه صلح وفاق با احقاق حق مردم ختم و به سرانجام رسید.