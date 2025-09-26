به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ، رییس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور در آیین تجلیل از پزشکان برگزیده شهر اصفهان با اشاره به وضعیت مطلوب کشور در حوزه‌های تخصصی گفت: در رشته جراحی مغز و اعصاب، تعداد جراحان از ۱.۱۴ نفر به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت در دهه ۶۰ به ۱۳ نفر در حال حاضر رسیده که دو برابر میانگین جهانی و بالاتر از کشورهایی، چون آمریکا است.

دکتر محمد رییس زاده افزود: در حال حاضر بیش از ۷۰ هزار دانشجوی پزشکی در حال تحصیل‌اند و بیش از ۱۰۴ هزار پزشک عمومی در کشور فعالیت می‌کنند که با این وجود، ۳۰ درصد ظرفیت دسترسی به پزشکان عمومی خالی مانده و افزایش ظرفیت پزشکی عمومی راه‌حل مناسبی برای کمبود متخصص در برخی مناطق نیست.

وی با اشاره به رشد چشمگیر تعداد پزشکان در چهار دهه گذشته گفت: تعداد پزشکان کشور از ۱۳ هزار نفر در سال‌های ابتدایی انقلاب به بیش از ۱۶۷ هزار نفر رسیده که ۶۷ هزار نفر از آنها متخصص هستند و از این تعداد، حدود ۳۰ هزار نفر متخصص زن هستند که نسبت به سال‌های ابتدایی انقلاب رشد بیش از ۴۰ برابری داشته‌اند.

رییس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور تأکید کرد: رشد کمی و کیفی جامعه پزشکی در چهار دهه گذشته اعجاب‌برانگیز بوده و ایران در حوزه تشخیص و درمان به خودکفایی رسیده است و اگر نهاد‌های تصمیم‌گیر اجازه دهند، می‌توانیم به جایگاه مرجعیت علمی پزشکی در جهان، مشابه دوران ابن‌سینا، دست یابیم.

وی در پایان البته هشدار داد: نباید کیفیت آموزش پزشکی را فدای رشد کمیت غیرمنطقی و عجولانه کنیم، چون رشد ظرفیت دانشجویی از هزار نفر به ۱۶ هزار نفر در چند سال اخیر بدون ضابطه بوده و ادامه این روند، آینده پزشکی کشور را تهدید می‌کند.

استان اصفهان نزدیک به ۲۰ هزار پزشک دارد که ۱۶ و ۴۰۰ نفر آن در شهر اصفهان فعالیت می‌کنند و امروز از ۱۶۰ پزشک برتر شهر اصفهان تجلیل شد.