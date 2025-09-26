کتاب «همهمه بهاران» به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و سالروز شهادت شهید احمد گل‌آرایی، درآران و بیدگل رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،در بخشی مراسم رونمایی ، خاطرات شهید احمد گل‌آرایی توسط همرزمانش روایت شد و در پایان از کتاب خاطرات این شهید با نام «همهمه بهاران»، نوشته حسن کشایی آرانی توسط خانواده شهید و مسئولین شهرستان،رونمایی شد.

این کتاب در ۱۱۶ صفحه توسط انتشارات دارخوین به چاپ رسیده است

همهمه بهاران، چهاردهمین جلد از مجموعه خاطرات شهیدان محله شهدای آران است.